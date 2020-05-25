В Приморье упал в реку автомобиль с семьей

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25 мая 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Река. Фото: pixabay.com

В Приморье упала в реку машина, где находилась семья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

По предварительным данным, люди - двое взрослых и двое детей - возвращались из поселка Кавалерово, где гостили у родственников, в город Уссурийск. В районе 181 километра трассы «Осиновка-Рудная Пристань» легковой автомобиль потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку.

Во время происшествия из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о трагедии. Со слов школьницы, в салоне остались еще три человека: отчим, мать и полуторагодовалая сестра. Сейчас пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Пока не установлено, кто находился за рулем машины. В полиции уточнили: транспортное средство находится в реке, оно затоплено. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, поиски продолжаются и в настоящий момент.

Ранее сообщалось: в Туве глава региона Шолбан Кара-оол признался, что попал в больницу. По его словам, госпитализация произошла из-за некой «серьезной заразы», название которой он так и не уточнил.