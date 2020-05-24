Глава Минздрава Северной Осетии попал в больницу с коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев госпитализирован. У него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Сообщается, что глава Минздрава региона помещен в реанимацию детской республиканской клинической больницы в отдельный бокс. В настоящее время его лечение не предусматривает проведение реанимационных мероприятий.
Ранее в Сети появилась информация о госпитализации с коронавирусом COVID-19 главы Чечни Рамзана Кадырова. При этом в парламенте республики заявили, что он здоров, а все подобные слухи являются ложными.