Бывший спикер парламента Киргизии умер от коронавируса

Сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавируса общественный деятель Мукар Чолпонбаев. Он поступил в больницу 5 мая, 12 мая его перевели в реанимацию.
У Чолпонбаева были также заболевания сердца, почек и сосудов.
Чолпонбаев был министром юстиции республики, депутатом парламента страны. С 1995 по 1996 год возглавлял законодательное собрание республики.
В Киргизии зарегистрировано 1 403 случая заражения коронавирусом.
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