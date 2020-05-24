Бывший спикер парламента Киргизии умер от коронавируса

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24 мая 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, свеча

Сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавируса общественный деятель Мукар Чолпонбаев. Он поступил в больницу 5 мая, 12 мая его перевели в реанимацию.

У Чолпонбаева были также заболевания сердца, почек и сосудов.

Чолпонбаев был министром юстиции республики, депутатом парламента страны. С 1995 по 1996 год возглавлял законодательное собрание республики.

В Киргизии зарегистрировано 1 403 случая заражения коронавирусом.

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