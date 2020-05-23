В МВД подтвердили задержание после штурма 27-летнего захватчика отделения банка на Земляном Валу

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль полиции, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в субботу, 23 мая, подтвердил задержание после штурма захватчика отделения «Альфа-банка» на Земляном Валу.

Официальный представитель столичного управления МВД не уточнил, было ли с собой у задержанного взрывное устройство или его муляж. Очевидцы сообщали, как спецназ прибыл к офису банка и взял отделение «Альфа-банка» штурмом и задержал захватчика, угрожавшего взорвать отделение. У задержанного якобы был с собой муляж взрывного устройства.

Задержанный 27-летний Федор спокойно зашел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу в костюме Delivery Club и объявил, что рюкзак за его спиной заминирован. Злоумышленник требовал крупную сумму.

Один из заложников транслировал инцидент в отделении банка в Instagram. На видео запечатлено, что злоумышленник был с бутылкой вина и периодически пил его прямо из горла бутылки.

Личность злоумышленника установлена. Он приехал в Москву из одного из регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Захват заложника». По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство

Ольга Бузова готова была приехать на переговоры с захватчиком заложников в банке.