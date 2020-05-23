В Татарстане число жертв пожара в больнице выросло до трех

В результате пожара в Зеленодольской центральной районной больнице в Татарстане погибли три пациента.
Пожар в Зеленодольской ЦРБ произошел вечером 22 мая в палате сосудистого отделения. По некоторым данным, причиной пожара стало возгорание оборудования.
В региональном Минздраве отметили, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было, и ковид-пациентов в этом корпусе больницы не лечили.
СКР возбудил уголовное дело по ст. 219 УК РФ – нарушение требований пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в субботу в Сергиевом Посаде загорелась церковь.