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В Татарстане число жертв пожара в больнице выросло до трех

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Татарстане число жертв пожара в больнице выросло до трех
Пожар. Фото: сайт МЧС

В результате пожара в Зеленодольской центральной районной больнице в Татарстане погибли три пациента.

Пожар в Зеленодольской ЦРБ произошел вечером 22 мая в палате сосудистого отделения. По некоторым данным, причиной пожара стало возгорание оборудования.

В региональном Минздраве отметили, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было, и ковид-пациентов в этом корпусе больницы не лечили.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 219 УК РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в субботу в Сергиевом Посаде загорелась церковь.

ДВа

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