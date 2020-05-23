Источник: в захваченном отделении банка в Москве остался один заложник, остальных удалось вывести

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23 мая 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Днем в среду, 23 мая, поступила информация о том, что в захваченном отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве остался только один заложник. Сейчас он находится в помещении со злоумышленником.

Подчеркивается, что остальных людей удалось вывести из здания. Известно также, что к отделению банка подошли сотрудники полиции и Росгвардии. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком и готовятся к штурму, который придется провести, если разговор зайдет в тупик, уточняет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась 20-летняя сотрудница банка, связи с которой сейчас нет.