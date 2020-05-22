Найдена подозреваемая в распространении фейка о вывозе трупов больных COVID-19 из детского дома. Ее допросили в Москве

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22 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи допросили подозреваемую в распространении недостоверной информации о ночном вывозе трупов больных новой коронавирусной инфекцией из здания детского дома в Крылатском. Отмечается, что ей является модератор одного из пабликов в Интернете.

«В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, интересующие жителей столицы», - пояснила она.

Подозреваемая объяснила, что причиной размещения данной информации стало привлечение внимания и новых подписчиков, добавила Иванова. Кроме того, женщина рассказала, что опубликовала соответствующий ролик 8 апреля, и не стала проверять достоверность источника.

Возбуждено уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».