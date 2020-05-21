Задержана женщина, подозреваемая в распространении в сети фейка о продаже масок

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21 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото из открытых источников

В Москве задержана женщина, подозреваемая в распространении в сети Интернет фейка о продаже в магазинах защитных масок, которые якобы поступили из Китая в качестве гуманитарной помощи и должны раздаваться бесплатно. Подозреваемая - 38-летняя жительница Москвы, предприниматель.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации (ст.207.1 УК РФ).

Следствием установлено, что москвичка разместила в соцсети Facebook видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно.

По данным СКР, на самом деле на указанных масках приведены сведения о сертификации товара.

При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, ноутбук, используемый для администрирования соцсетей.

В ходе допроса подозреваемая подтвердила факт размещения видеоролика в соцсетях, который был просмотрен большим количеством пользователей.

Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела.

СКР предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.