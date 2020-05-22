СК: предъявлено обвинение за фото начальника гестапо Мюллера на сайте «Бессмертного полка»

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22 мая 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову. Отмечается, что 16 мая были установлены имена четырех подозреваемых в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».

Светлана Петренко уточнила, что на допросе Денис Воронцов отрицал свою причастность к преступлению. Известно, что он опубликовал фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера. Однако в подписи указал, что это «Михайловский Геннадий». Позже снимок показали 12 мая в прямом эфире на сайте шествия.

У подозреваемых провели обыски, изъятые компьютеры показали, что они состояли в одних сообществах в социальных сетях. Напомним, что среди фотографий ветеранов обнаружили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и др. Возбуждено уголовное дело.