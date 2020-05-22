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Трое жителей Пермского края пойдут под суд за кражу игрушек из автомата

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трое жителей Пермского края пойдут под суд за кражу игрушек из автомата
плюшевые игрушки, pixabay.com

Троих жителей города Кунгура Пермского края будут судить за кражу 43 мягких игрушек из игрового автомата, который находится в фойе одного из супермаркетов. Об этом заявили в пресс-службе краевого МВД.

Оператор игрового автомата обратился в полицию в марте. Он заявил, что злоумышленники разбили витрину аппарата и украли оттуда игрушки. Сумму ущерба он оценил примерно в восемь тысяч рублей.

Сначала правоохранители нашли гражданина, который разбил стекло автомата из-за того, что не смог достать понравившийся предмет. На поврежденное устройство обратили внимание два других человека, которые достали из него часть игрушек и скрылись.

В настоящий момент двое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", им грозит до двух лет лишения свободы. Третий фигурант привлекается к административной ответственности за мелкое хищение и повреждение чужого имущества.

ЕТ

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