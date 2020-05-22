Трое жителей Пермского края пойдут под суд за кражу игрушек из автомата

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22 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

плюшевые игрушки, pixabay.com

Троих жителей города Кунгура Пермского края будут судить за кражу 43 мягких игрушек из игрового автомата, который находится в фойе одного из супермаркетов. Об этом заявили в пресс-службе краевого МВД.

Оператор игрового автомата обратился в полицию в марте. Он заявил, что злоумышленники разбили витрину аппарата и украли оттуда игрушки. Сумму ущерба он оценил примерно в восемь тысяч рублей.

Сначала правоохранители нашли гражданина, который разбил стекло автомата из-за того, что не смог достать понравившийся предмет. На поврежденное устройство обратили внимание два других человека, которые достали из него часть игрушек и скрылись.

В настоящий момент двое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", им грозит до двух лет лишения свободы. Третий фигурант привлекается к административной ответственности за мелкое хищение и повреждение чужого имущества.