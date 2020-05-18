Солнечногорск:подростки украли из гипермаркета товары на сумму 250 тысяч рублей

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18 мая 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Подмосковные полицейские задержали троих несовершеннолетних. Подростки подозреваются в краже товаров из магазина. Как сообщили в ведомстве, молодые люди через пожарный вход проникли в помещение гипермаркета, расположенного на Красной улице в Солнечногорске.

Дождавшись закрытия магазина, подростки в торговом зале взяли чемоданы, сложили в них одежду, продукты питания, алкогольную и табачную продукцию, после чего с похищенным товаром скрылись. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Во время обыска гаража, принадлежащего семье одного из задержанных, полицейские изъяли часть украденных товаров. По данному факту возбуждено уголовное дело.