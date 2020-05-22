Водители автобусов в Нижнем Тагиле устроили гонки, а потом подрались

В Нижнем Тагиле водители двух автобусов устроили погоню друг за другом, а потом подрались. Об этом заявил в пятницу, 22 мая, глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Личности обоих лихачей к настоящему моменту установлены. По факту гонки на дороге и последующей драки проводится проверка.
Горелых предположил, что причиной такого поведения водителей автобусов могло стать желание собрать максимальное количество пассажиров, которые находились на конечной остановке. В результате инцидента никто не пострадал.