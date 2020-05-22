В Твери неизвестный поджог две машины

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22 мая 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: toptver.ru.

Огонь. Фото: pixabay.com

22 мая в соцсети было опубликовано видео, как ночью в Твери, на пересечении улицы Коноплянниковой и бульвара Шмидта, горела легковая машина. Известно, что огонь уничтожил салон, повредил моторный отсек.

Предположительно, причина возгорания — поджог. Размер ущерба в настоящее время устанавливается.

Также в Твери, на Волоколамском шоссе, горел другой легковой автомобиль. Огонь повредил не только его,но и две стоявшие рядом машины. Судя по всему, здесь речь также идет о поджоге.

Ранее сообщалось: в Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи зафиксирована вспышка коронавируса.