Бывший муж Лолиты подтвердил, что находится сейчас в больнице

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21 мая 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Anatoly Lomohov/Russian Look, Лолита, Дмитрий Иванов

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов подтвердил, что он находится в больнице. Какие-либо разговоры ему даются с трудом, врачи в настоящий момент оказывают ему необходимую помощь.

"Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить", - все, что мог сказать бывший муж певицы Лолиты.

Дмитрий поступил в больницу несколько дней назад ночью, у него была разбита голова. О происшествии известно следователям. У них две основные версии. По одной из них, Иванов попал в ДТП. По другой версии мужчина был жестоко избит неизвестными.