В Коломне 24-летняя женщина обвиняется в убийстве своего маленького сына

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21 мая 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В Московской области 24-летняя жительница Коломны обвиняется в убийстве своего маленького сына. По версии следствия, 16 мая обвиняемая, находясь в квартире вместе с девятимесячным сыном, совершила его убийство, после чего скрылась. Тело малыша обнаружил отец, вернувшийся с работы. Рядом с кроваткой лежало письмо.

Судмедэксперт установил, что смерть младенца наступила от механической асфиксии, путем закрытия дыхательных путей. Подозреваемую задержали по горячим следам.

Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области женщине предъявлено обвинение в убийстве сына (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ).

На допросе обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном. Она пояснила, что сын болел и она не могла смотреть на его мучения. Поэтому решилась на убийство своего ребенка.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Местные СМИ пишут, что за несколько дней до 16 мая, ребенка выписали из больницы. СМИ пишут, что у малыша было расстройство пищеварения, характерное для младенцев и ему была необходима периодическая госпитализация. Это очень огорчало молодую маму. Женщина даже обращалась к психиатру, который порекомендовал ей меньше переживать и назначил курс лечения.

Странное объявление появилось на сайте продаж. Мужчина предлагал купить мальчика. Может он и пошутил, но ему явно не поздоровится, СКР уже заинтересовался объявлением.