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Шутка или воспитательные меры? На Авито выставили на продажу ребенка

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Шутка или воспитательные меры? На Авито выставили на продажу ребенка

Странное объявление появилось на сайте продаж. Некий Сергей в разделе «домашние питомцы» на «Авито» предлагал ребенка. На фото красовался улыбчивый мальчик лет 10, а продавец обещался отдать его совершенно бесплатно.

«Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, не любит учиться, читать, помогать по дому. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне или приставке и смотреть YouTube. Отдадим бесплатно тем, кто сделает его счастливым», - говорилось в описании «товара». После жалоб в службу поддержки сайта объявление удалили. Следственный комитет проводит по факту противоречивой публикации проверку, сообщает канал «Readovka».

Шутка это или воспитательная мера – не известно, но продавцу явно не поздоровится.

БИ

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