В Саратове произошло ДТП с маршруткой, шесть человек госпитализировали

В Саратове шесть человек госпитализированы после ДТП с маршрутным микроавтобусом. Об этом сообщила пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
Инцидент произошел на улице Танкистов. Водитель «Газели», по предварительным данным, в пути не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате аварии пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина. Шесть человек госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
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