В Белгородской области будут проверять данные о парикмахере, который заразил более 20 человек коронавирусом

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20 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус, Земля. Фото: pixabay.com

В Белгородской области разберутся в истории парикмахера, который заразил коронавирусом более 20 клиентов. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, парикмахер с коронавирусной инфекцией заразил людей в Ракитянском районе. Сам мужчина в больнице, остальные инфицированные лечатся дома.

В настоящее время организовано проведение проверки, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось: вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая на заседании Совета Федерации РФ рассказала, что в нашей стране четыре препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 проходят государственную регистрацию.