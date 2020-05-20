В Саратовской области мусоровоз сбил пожилую женщину во дворе жилого дома

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20 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

мусоровоз, pixabay.com

В среду, 20 мая, мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину в среду во дворе жилого дома в городе Балаково, который находится Саратовской области. Об этом заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествие случилось около 11.00 по местному времени (10.00 по московскому времени) у дома номер 103 на улице Ленина.

Согласно предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя мусоровозом в дворовой территории, производил погрузку мусора и сбил женщину 1954 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства инцидента устанавливаются.