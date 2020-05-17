В Санкт-Петербурге ДТП спасло автосервис от ограбления

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Администратор автосервиса сбил двух неизвестных мужчин, которые хотели ограбить место его работы на улице Симонова. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в пресс-службе МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области.



«22-летний администратор автосалона, пытаясь пресечь преступление, на своем автомобиле "ВАЗ" спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Однако потерпевшие успели скрыться на автомобиле BMW с установленными подложными госзнаками. В полиции добавили, что позже в больницу Всеволожска госпитализировали мужчину с множественными травмами. Данные о полученных повреждениях проверяются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».