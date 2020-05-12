В Подмосковье произошло ДТП, три человека погибли

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12 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Подмосковье три человека погибли в ДТП. Об этом сообщает «РИА –Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

Трагедия произошла 12 мая в 14:50 по московскому времени на 58 километре автодороги Крым Чеховского района. Известно, что случилось попутное столкновение трех транспортных средств.В результате аварии погибло три жителя.

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, затруднения движения на участке нет.

Ранее в городе Соколе Вологодской области 12 мая утром произошел прорыв магистрального водовода.