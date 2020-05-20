В Приамурье лиса заразила бешенством целую семью

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20 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лиса. Фото: Pixabay

В Амурской области вирус бешенства выявили у семьи из села Раздольное. Как выяснилось, люди заразились после укусов лисы, которую приютили у себя дома.

Лисенка подобрал глава семьи, думая, что животному требуется помощь. Некоторое время дикий зверек играл с домашними животными и общался с людьми, но вскоре начал кусаться. Лабораторные исследования подтвердили диагноз «бешенство».

По данным регионального Минздрава, укусы получили три члена семьи, включая ребенка. Сейчас они получают проходят длительную антирабическую вакцинацию.

Специалисты говорят, что отсутствие страха перед человеком у дикого животного наряду с другими проявлениями неадекватности поведения – одни из первых симптомов бешенства.

В начале 2020 года в Крыму и Севастополе был отмечен всплеск заболеваемости животных бешенством.