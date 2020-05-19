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В обсерваторе семья устроила голодовку из-за отказа в доставке роллов и пиццы

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В обсерваторе семья устроила голодовку из-за отказа в доставке роллов и пиццы
Пицца. Фото: pixabay.com

В сочинском обсерваторе семейная пара из Санкт-Петербурга устроила голодовку из-за того, что им не разрешили заказать в номер пиццу и роллы. О случившемся рассказали в городской администрации.

Петербуржцев возмутило, что на территорию обсерватора запрещено проносить готовую скоропортящуюся еду. В знак протеста они объявили голодовку.

«Семья из Санкт-Петербурга, которые прилетели несколько дней назад – им было отказано только в доставке, проносе скоропортящейся продукции – такой, как пицца, роллы», - сообщил главврач городской поликлиники №2 Давид Моисеев. Отмечается, что в обсерваторе разработано несколько вариантов питания, которые устанавливаются в зависимости от состояния здоровья и возраста находящихся там людей.

АБ

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