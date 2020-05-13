Не хочу лечиться! Тогда штраф или тюрьма после принудительной госпитализации

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за страха изоляции или помещения в обсерватор люди начали бояться открывать врачам двери. Простуда это, или пневмония либо начинающийся коронавирус под силу определить только специалистам. У них есть чёткие инструкции, как действовать в каждой конкретной ситуации, кто подлежит госпитализации, а кому прописано лечение дома.



Специалисты успокаивают, на период определения диагноза пациента помещают в чистую отдельную палату, в которой он не будет контактировать с Covid больными. И поскольку коронавирус 2019-nCoV внесён в законодательство РФ как заболевание, угрожающее окружающим, пациент не имеет права отказываться от госпитализации или назначенного лечения. На безопасности окружающих заканчиваются личные права человека.



Юристы предупреждают, что за отказ от лечения опасным заболеванием гражданину может грозить штраф от 1000 до 30 000 рублей, в зависимости от тяжести нанесённого им урона соседям и близким. Если бездействие пациента нанесло более масштабный вред, то виновнику может грозить даже тюремный срок до двух лет.



