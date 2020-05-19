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После пожара в московской квартире нашли погибшего

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

После пожара в московской квартире нашли погибшего
тушение пожара, pixabay.com

В квартире на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах столицы, после ликвидации возгорания спасатели нашли в помещении тело человека.

Пожар был зафиксирован в квартире дома номер 2 на улице Петра Романова. Пламя распространилось по одной из комнат, охватило личные вещи и мебель на площади 4 квадратных метра.

После ликвидации огня в очаге пожара был найден погибший человек. Сотрудники Следственного комитета к настоящему моменту начали доследственную проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ЕТ

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