При пожаре в столице пострадала квартира, где жил актер Георгий Бурков

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14 мая 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

пожар, pixabay.com

В центре Москвы на Фрунзенской набережной произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В этом доме в 5 подъезде на 4 этаже расположена квартира, которая принадлежала советскому актёру театра и кино, а также режиссёру Георгию Ивановичу Буркову.

Пожарные почти за час справились с огнём. После этого еще какое-то время заливали квартиры водой, поскольку те не прекращали дымиться. В итоге шесть балконов этого здания выгорели полностью. Сорвавшиеся вниз горящие обломки, повредили припаркованные во дворе автомобили. При пожаре погиб человек.

Квартиру Бурков получил за вклад в киноиндустрию СССР. Его дочь Мария Буркова вынуждена была какое-то время назад ее продать. Как только она узнала о пожаре, Буркова начала обзванивать соседей, из соседнего подъезда с ней поговорила ее старая знакомая, плача, сказала: "Маша, это так страшно, я говорить не могу". Дочь актера очень переживает, она любила эту квартиру.

Сообщается, что квартира, в которой когда-то жила семья Георгия Буркова, не сильно пострадала от пожара, есть небольшой урон от воды, которой пожарные заливали огонь.