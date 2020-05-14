В центре Москвы горит жилой дом, есть жертвы

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14 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Пожарные. Фото: pixabay.com

В центре Москвы на Фрунзенской набережной произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Сообщается, что огонь уже перекинулся на несколько квартир на разных этажах.

В настоящее время горят балконы на четвертом, пятом и шестом этаже дома. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина пожара пока остается неизвестной. Отмечается, что один человек погиб.

Ранее сообщалось о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где лечили больных коронавирусом. Предполагается, что возгорания произошли из-за короткого замыкания, вызванного аппаратами ИВЛ.