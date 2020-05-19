Двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом на Алтае

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19 мая 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коробка переключения передач, pixabay.com

На Алтае два ребенка 10 и 11 лет погибли после столкновения мотоцикла, в котором они ехали в коляске, с автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.

В ГУ МВД по региону уточнили, что ДТП случилось в Быстроистокском районе на шестом километре автодороги Быстрый Исток – Верх Озерное накануне вечером.

Предполагается, что водитель отечественного автомобиля – женщина 1994 года рождения – находилась в состоянии алкогольного опьянения и не справилась с управлением, вследствие чего допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя 2003 года рождения, который ехал по полосе встречного движения.

Пассажиры коляски мотоцикла – мальчики 2009 и 2010 годов рождения – скончались до приезда "скорой". Водитель транспортного средства был госпитализирован. Еще одна пассажирка получила легкие травмы.