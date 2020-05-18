Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Под Таганрогом произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruffnews.ru

Под Таганрогом произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок
Дорога. Фото: pixabay.com

Под Таганрогом 18 мая утром столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на 80-м километре трассы Ростов — Таганрог в Неклиновском районе.

Водитель, который, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, столкнулся с двигавшимися по главной дороге двумя транспортными средствами.

В результате трагедии пострадали находившиеся в салоне одного из автомобилей женщина  и трёхлетний мальчик.

Сейчас по факту инцидента  проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось: в Узбекистане с 18 мая одна из авиакомпаний возобновила регулярные внутренние рейсы. Об этом рассказали в министерстве транспорта республики.

ЕЧ

Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

Анна Попова рассказала, когда россиянам снова разрешать привычные прогулки. Глава Роспотребнадзора отметила, что гулять вдвоем можно будет достаточно скоро, но прогулок в привычном их понимании придется подождать.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью