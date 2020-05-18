Под Таганрогом произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

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18 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruffnews.ru

Дорога. Фото: pixabay.com

Под Таганрогом 18 мая утром столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на 80-м километре трассы Ростов — Таганрог в Неклиновском районе.

Водитель, который, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, столкнулся с двигавшимися по главной дороге двумя транспортными средствами.

В результате трагедии пострадали находившиеся в салоне одного из автомобилей женщина и трёхлетний мальчик.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось: в Узбекистане с 18 мая одна из авиакомпаний возобновила регулярные внутренние рейсы. Об этом рассказали в министерстве транспорта республики.