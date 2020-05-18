Неизвестные сообщили о «минировании» семи московских больниц, где лечат от коронавируса

Неизвестные в понедельник, 18 мая, сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу в семи больницах в Москве, где в настоящий момент лечат пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция".
Представитель экстренных служб столицы уточнил, что поступила информация о "минировании" городских клинических больниц, среди которых учреждения под номерами 8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского и инфекционная клиническая больница номер 1.
К настоящему моменту не сообщается, подтверждена ли угроза взрыва в вышеуказанных медучреждениях. Информации о личности звонившего не поступало.