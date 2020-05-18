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Неизвестные сообщили о «минировании» семи московских больниц, где лечат от коронавируса

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Неизвестные сообщили о «минировании» семи московских больниц, где лечат от коронавируса
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неизвестные в понедельник, 18 мая, сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу в семи больницах в Москве, где в настоящий момент лечат пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что поступила информация о "минировании" городских клинических больниц, среди которых учреждения под номерами 8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского и инфекционная клиническая больница номер 1.

К настоящему моменту не сообщается, подтверждена ли угроза взрыва в вышеуказанных медучреждениях. Информации о личности звонившего не поступало.

ЕТ
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