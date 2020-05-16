Неизвестные сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово

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16 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

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Неизвестные в субботу, 16 июня, сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово, о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц. В Домодедово службы аэропорта после анонимных угроз совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Специалисты проверяют все поступившие сообщения о «минировании».

Это не первый случай «минирования» аэропорта Домодедово за последнюю неделю. Неизвестные сообщили о минировании аэропорта 9 мая. Также источник в авиационных кругах заявлял, что был анонимный звонок «минировании» двух самолетов, которые готовились вылететь из Москвы в Сочи и Уфу.