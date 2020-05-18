В Красноярске спасли тонувшую в Енисее школьницу

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18 мая 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Река. Фото: pixabay.com

В Красноярске прохожие спасли девочку, тонувшую в Енисее. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию города.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, в Свердловском районе. По предварительным данным, школьница с подругой гуляла по берегу реки и полезла в воду. Затем она начала тонуть, это увидели проходившие мимо люди, которые спасли пострадавшую и вызвали полицию. Ребенка передали врачам.

По данным, молодые люди вытащили девочку из воды и в течение 15 минут приводили в чувство, делая искусственное дыхание и массаж грудной клетки.

Ранее сообщалось: в Ставрополье в понедельник, 18 мая, автокран упал на газовую трубу. Согласно последней информации ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в результате случившегося пострадал один человек.