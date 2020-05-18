Автокран упал на газовую трубу в Ставрополе, пострадал человек

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18 мая 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ставрополе в понедельник, 18 мая, автокран упал на газовую трубу. Согласно последней информации ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в результате случившегося пострадал один человек.

Инцидент произошел в 10.10 по местному времени у дома 88 на улице Краснофлотской 88 в Ставрополе. Один человек в ходе падения автокрана на газовую трубу диаметром 100 мм получил перелом ноги.

Кроме того, после случившегося без газоснабжения временно остался многоквартирный девятиэтажный дом, в котором проживают 550 человек, в частности, 158 детей. Было повреждено остекление лоджии в восьми квартирах.