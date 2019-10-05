Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В центре Санкт-Петербурга автокран упал в реку

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Санкт-Петербурга автокран упал в реку
фото: pixabay.com

Утром в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге автокран пробил ограждение и упал в воду. Происшествие случилось неподалеку от пересечения с Невским проспектом в центре города.

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что водитель автокрана вышел поправить зеркало, не поставив автомобиль на ручной тормоз, что привело к падению машины в воду. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники МЧС занимаются организацией доставки крана к месту ДТП для подъема из реки транспортного средства.

ЕТ

//картина дня

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Допрос назначен на 7 октября.

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил фото, как Нино и Полина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…