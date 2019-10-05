В центре Санкт-Петербурга автокран упал в реку

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5 октября 2019, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Утром в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге автокран пробил ограждение и упал в воду. Происшествие случилось неподалеку от пересечения с Невским проспектом в центре города.

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что водитель автокрана вышел поправить зеркало, не поставив автомобиль на ручной тормоз, что привело к падению машины в воду. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники МЧС занимаются организацией доставки крана к месту ДТП для подъема из реки транспортного средства.