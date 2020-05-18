В Тамбовской области в результате ДТП погибли три человека

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18 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: michurinsk.ru.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

ДТП произошло 16 мая вечером на 5 километре автодороги, проходящей по территории Тамбовского района. Известно, что водитель по неустановленной причине не справился с управлением.

В результате случился занос легкового автомобиля с последующим выездом на полосу, которая предназначена для встречного движения. Уже там произошло столкновение с другим транспортным средством, его отбросило в правый по ходу движения кювет.

Три человека погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один их пострадавших получил травмы и был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Ранее сообщалось: утром в понедельник, 18 мая, стало известно, что у берегов американского штата Калифорния случилось землетрясение.