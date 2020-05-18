В Тамбовской области в результате ДТП погибли три человека

ДТП произошло 16 мая вечером на 5 километре автодороги, проходящей по территории Тамбовского района. Известно, что водитель по неустановленной причине не справился с управлением.
В результате случился занос легкового автомобиля с последующим выездом на полосу, которая предназначена для встречного движения. Уже там произошло столкновение с другим транспортным средством, его отбросило в правый по ходу движения кювет.
Три человека погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один их пострадавших получил травмы и был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Ранее сообщалось: утром в понедельник, 18 мая, стало известно, что у берегов американского штата Калифорния случилось землетрясение.