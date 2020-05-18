Футболиста Хадсон-Одои арестовали за нарушение режима самоизоляции

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18 мая 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Футбольное поле. Фото: pixabay.com

Стало известно, что полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан за нарушение режима самоизоляции. По сведениям, ночью в дом футболиста были вызваны полиция и скорая помощь.

В марте тест мужчины дал положительный результат на коронавирус нового типа, игрок должен был пройти карантин. Однако мужчина не стал его соблюдать.

В сезоне-2019/20 Хадсон-Одои сыграл в 27 матчах, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач.

Ранее сообщалось: министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что одним из очагов распространения новой коронавирусной инфекции в регионе являются дома престарелых.