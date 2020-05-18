Найдены пропавшие в Улан-Удэ братья

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18 мая 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

В понедельник, 18 мая, полицейские нашли пропавших в воскресенье двух несовершеннолетний детей - братьев 10 и 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

«Очевидцы увидели мальчиков в одном из магазинов и сообщили в полицию. В настоящее время дети найдены, с ними все хорошо», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что мальчики воспитываются в благополучной семье. Подростки ушли днем гулять на площадку около дома на улице Заовражной в Улан-Удэ и пропали. В отношении родителей заведено административное дело за недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию детей и нарушение режима самоизоляции.