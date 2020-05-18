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Братья 10 и 11 лет пропали в Улан-Удэ

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Братья 10 и 11 лет пропали в Улан-Удэ
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

Днем в минувшее воскресенье, 17 мая, в Улан-Удэ пропали два брата 10 и 11 лет. Согласно последней информации республиканского главка МВД, сотрудники полиции Бурятии разыскивают несовершеннолетних.

Уточняется, что братья накануне ушли гулять и до сих пор не вернулись. Полицейские искали мальчиков всю ночь, однако найти ребят не смогли. Активные поиски пропавших школьников в Улан-Удэ в настоящий момент продолжаются.

Устанавливаются все обстоятельства и причины исчезновения братьев. Выясняется, какие отношения у мальчиков были с родителями.

ЕТ

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