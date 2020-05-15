Луховицы: ребенок ушел из дома, потому что родители лишили его мобильного интернета

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 мая 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Семья в Луховицах проходила режим самоизоляции на своей даче. В какой-то момент родители заметили, что их десятилетний сын пропал. На место были вызваны спасатели, которые по прибытии незамедлительно приступили к поискам ребенка.

Мальчика искали на протяжении трех часов. В результате его нашли в одном из заброшенных строений на окраине СНТ. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. Выяснилось, что ребенок решил уйти из дома, обидевшись на родителей из-за того, что те ограничили ему доступ к мобильному интернету. Спасатели провели с ребенком воспитательную беседу, объяснив всю опасность его поступка.