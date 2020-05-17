Экипаж нефтехимического танкера одержал победу над пиратами

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17 мая 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, танкер

Команда нефтехимического танкера Stolt Apal, который принадлежит британской компании Stolt Tankers, сегодня днем отразила атаку пиратов у берегов Йемена в Аденском заливе.

Нападение произошло примерно в 75 километрах к югу от Йемена.

К танкеру, несясь на всех парусах, подошли два судна с вооруженными людьми на бортах. Охрана танкера сделала несколько предупредительных выстрелов, но пираты открыли огонь. "Команда вооруженной охраны Ответным огнем был обездвижен один парусник, второй прекратил преследование", - сообщается в заявлении Stolt Tankers.

У нефтехимического танкера небольшие повреждения, груз цел. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее стало известно, что в Гвинейском заливе, в двух милях от Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи, пираты атаковали грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских островов, среди членов экипажа которого - россияне и украинцы.