Пираты напали сразу на два корабля в Гвинейском заливе, захватив в плен моряков - граждан России и Украины

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10 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Гвинейском заливе, в двух милях от Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи, пираты атаковали грузовое судно RIO MITONG («Рио Митонг») под флагом Коморских островов, среди членов экипажа которого - россияне и украинцы. Пираты захватили в плен украинца и россиянина и скрылись с ними на скоростной лодке.

По данным компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, остальные члены экипажа этого судна находятся в безопасности.

Также в компании сообщили об атаке пиратов на научно-исследовательское судно Djibloho, которое стояло на рейде порта Луба Экваториальной Гвинеи. Морские пираты действовали по аналогичной схеме и похитили двух граждан России. Официального подтверждения этой информации от российского посольства пока нет.

Последние годы Гвинейский залив стал одной из самых опасных зон мирового океана из-за активности пиратов.