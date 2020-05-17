Под Нижним Новгородом нашли свалку вакцин от гриппа

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины от гриппа. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Чиновник сообщил, что расследование уже начато.
На коробки с лекарством, сложенные в лесу, наткнулись случайные прохожие. Они открыли несколько упаковок и обнаружили, что внутри хранится лекарство. Вакцины рассчитаны на сезон 2019-2020. Минздрав Нижегородской области заявил, что не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом, виновные разыскиваются. "По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - отметил губернатор.