Под Нижним Новгородом нашли свалку вакцин от гриппа

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17 мая 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, врач, вакцина

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины от гриппа. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Чиновник сообщил, что расследование уже начато.

На коробки с лекарством, сложенные в лесу, наткнулись случайные прохожие. Они открыли несколько упаковок и обнаружили, что внутри хранится лекарство. Вакцины рассчитаны на сезон 2019-2020. Минздрав Нижегородской области заявил, что не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом, виновные разыскиваются. "По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - отметил губернатор.