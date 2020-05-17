В Москве поезд насмерть сбил человека

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17 мая 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: железная дорога, pixabay.com

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что в воскресенье поезд насмерть сбил пассажира.

«… примерно в 7 часов 40 минут, мужчина при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Узуново», - пояснила она.

Марковская отметила, что в настоящее время устанавливается личность погибшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Индии товарный поезд наехал на спящих трудовых мигрантов.