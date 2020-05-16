В Пермском крае женщина три года жила по «мужскому» паспорту

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16 мая 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

паспорт гражданина РФ, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Женщина из Пермского края в течение трех лет жила по "мужскому" паспорту. Соответствующую информацию днем в субботу, 16 мая, предоставили журналистам сотрудники пресс-службы краевого МВД.

Ранее стало известно, что жительница Губахи с 2017 года жила с ошибкой в документе. После заключения брака женщина решила сменить паспорт, но в нем оказалась ошибка – женский пол был заменен на мужской.

Уточняется, что это не мешало гражданке, она даже получила кредит на сотни тысяч рублей в банке. Через несколько месяцев ошибку в документе выявил ее муж. В паспортном столе отказались перевыпустить паспорт, если женщина не оплатит пошлину за процедуру, так как при получении она сочла данные в документе верными и подписала согласие.

15 мая 2020 года гражданке выдали новый паспорт, где пол указан верно.