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В Волгоградской области четырехлетнего мальчика нашли в пруду

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгоградской области четырехлетнего мальчика нашли в пруду
pixabay.com, пруд

В Волгоградской области в Городищенской районе сегодня произошла трагедия. В садовом товариществе семья с двумя детьми наводила порядок на участке: взрослые занимались делами, дети играли.

В какой-то момент мальчик пропал. Мать ребенка отправилась на поиски и нашла сына в пруду. Когда на место происшествия прибыли по вызову врачи скорой помощи, то им оставалось лишь констатировать смерть ребёнка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Луховицы: ребенок ушел из дома, потому что родители лишили его мобильного интернета.

НС

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