В «Фуд Сити» прокомментировали бунт мигрантов

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15 мая 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фуд сити, фото: соцсети

В администрации продовольственного комплекса «Фуд Сити» сообщили, что конфликт с торговцами возник не из-за повышения арендной платы, а из-за нехватки торговых мест. Полиция убедила разойтись мигрантов.

Информация о том, что администрация рынка повышает арендную плату, не соответствует действительности. Как пояснили в продовольственном центре, на рынке возник избыток продуктов из-за того, что начался сезон овощей, фруктов и ягод из Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и др. На рынке открыли дополнительные торговые площади, таким образом спрос на торговые места был удовлетворен.

Ранее в интернете появилось видео, как мигранты устроили беспорядки возле рынка на Калужском шоссе