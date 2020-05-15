В Санкт-Петербурге во время перевозки танк упал на дорогу

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15 мая 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Танк. Фото: pixabay.com

В Санкт- Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе упал с трала на проезжую часть танк. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел 15 мая утром. Известно, что предварительно танк везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным.

В результате ДТП пострадавших нет. Транспортное средство с проезжей части убрали. Движение на съезде дороги осуществляется в штатном режиме

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