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В Санкт-Петербурге во время перевозки танк упал на дорогу

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге во время перевозки танк упал на дорогу
Танк. Фото: pixabay.com

В Санкт- Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе упал с трала на проезжую часть танк. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел 15 мая утром. Известно, что предварительно танк везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным.

В результате ДТП пострадавших нет. Транспортное средство с проезжей части убрали. Движение на съезде дороги осуществляется в штатном режиме

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