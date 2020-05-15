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В России впервые повторно диагностировали COVID-19

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В России впервые повторно диагностировали COVID-19
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи госпитализировали жительницу Бурятии. Отмечается, что во второй раз болезнь протекает тяжелее, чем в первый.

«После 1 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус. Но через 16 дней у нее появились симптомы острого респираторного заболевания», - заявила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. Проведенные тесты на коронавирус показали положительные результаты.

Сейчас врачи, занятые лечением пациентки, выясняют, произошло ли повторное заражение, или это рецидив.

АБ
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