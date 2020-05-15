На Чукотке выясняют обстоятельства смерти двух детей, тела которых нашли под снегом

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15 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Снег. Фото: pixabay.com

На Чукотке прокуратора начала проверку по факту смерти двух мальчиков 6 и 7 лет, тела которых нашли под слоем снега. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Известно, что дети ушли из дома во вторник, 12 мая. На их поиски вышла полиция и волонтеры. Позже школьников нашли мертвыми. Их тела обнаружены под снегом, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Однако явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются. Детей засыпало снегом, но утверждать, что это был снегоуборщик, нельзя.

Ранее сообщалось: Магаданская областная детская больница 15 мая после выхода с карантина приступила к приему пациентов в обычном режиме.