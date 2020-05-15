В Удмуртии произошло ДТП, один человек умер, семь попали в больницы

На трассе Ижевск-Аэропорт Завьяловского района Удмуртии произошло ДТП. Известно, что один человек погиб, семь доставлены в больницы
Инцидент произошел 14 мая вечером. По предварительным данным, управляющий легковым автомобилем выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с мчащимся навстречу другим транспортным средством. А в него сразу же въехал «ВАЗ-2106».
В результате аварии один из водителей погиб сразу же, еще семь участников трагедии, в том числе и шестилетний ребенок, который находился в автокресле, получили травмы различной степени тяжести, доставлены в больницы.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится расследование.
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